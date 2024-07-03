اليوم 271 على العدوان..شهداء بالضفة ونازحون يفترشون الطرق بخانيونس

العالم - فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، والتوغل في حي الشجاعية لليوم السابع وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، في حين تتسع دائرة المجاعة شمال قطاع غزة مع استمرار منع إدخال المساعدات ونفاد البضائع من الأسواق.

وأطلق الاحتلال قنابل إنارة فجر اليوم على منطقة الفخاري شرق خانيونس.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرق غزة تزامنا مع تواصل القصف المدفعي على مناطق متعددة في حي الشجاعية ومحيط البلدة القديمة شرق مدينة غزة.

وأعلن الدفاع المدني أن طواقم تواصل البحث عن مفقودين داخل البنايات المدمرة جراء قصف صهيوني على مجمع سكني في منطقة الزرقة بمدينة غزة.

واستشهد 7 مواطنين جراء قصف الاحتلال مربعا سكنيا بمنطقة الزرقة في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني: إن طواقمه تعاملت مع إصابتين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة “الكرد” في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ونقلتهما إلى مستشفى كمال عدوان لتلقي العلاج.

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية صهيونية عنيفة على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وارتقى فجر اليوم 5 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف الاحتلال منزل عائلة مقاط بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بعد منتصف الليل شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأدى قصف إسرائيلي بمسيرة إلى استشهاد 4 شبان فلسطينيين في مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية.

وفي غزة، ووسط دمار هائل وخوف مستمر، تفترش عائلات فلسطينية الطرق في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، عقب إنذار الجيش الإسرائيلي بإخلاء المناطق الشرقية لاعتزامه تنفيذ عملية عسكرية هناك.



فيما يلي ابرز تطورات اليوم:

- قصف مدفعي صهيوني يستهدف المناطق الشمالية والغربية لمخيم النصيرات

- قوات الاحتلال تعتقل شابين بعد اقتحام شارع حي المطار قرب مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، فجر اليوم

- شــهيد وجريح في قصف للاحتلال استهدف مواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

- اشتباكات عنيفة بين المــقاومة وقوات الاحتلال في مخيم الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح

- تكدس النفايات في مراكز الإيواء شمال غزة جراء تدمير الاحتلال للبنى التحتية واستهداف البلديات

- جريحان جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

- إجلاء الجرحى والمرضى من مستشفى غزة الأوروبي شرق غزة بعد تهديد الاحتلال باستهداف المنطقة

- موظفة بوزارة الداخلية الأميركية تستقيل بسبب حرب غزة

-الموظفة المستقيلة: لا يمكنني مواصلة العمل في إدارة تقوم بتمويل وتمكين الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

-الموظفة المستقيلة: الرئيس بايدن واصل تمويل هذا العنف بدلا من استخدام النفوذ الأميركي لوقف القتل في غزة.

-مسؤولون أميركيون سابقون: هناك تواطؤ أميركي لا يمكن إنكاره في أعمال قتل بغزة

-البنتاغون: رصيف غزة العائم لا يزال في أسدود

-واشنطن: رأينا التقارير المزعجة عن استخدام جيش إسرائيل للمدنيين دروعا بشرية ندعو إسرائيل مرة أخرى إلى التحقيق بسرعة وضمان المساءلة عن أي تجاوزات وانتهاكات

-الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية الجلمة شمال جنين

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