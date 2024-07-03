بوتين يصل إلى أستانا للمشاركة في "قمة شنغهاي"

العالم-روسيا

وينطلق البرنامج الرئيسي للقمة غدا 4 يوليو، فيما تشهد أستانا اليوم الاربعاء لقاءات ثنائية، حيث من المرتقب أن يلتقي الرئيس بوتين مع رؤساء ست دول أجنبية على الأقل.

واشار موقع روسيا اليوم ان الرئيس الروسي سيعقد لقاءات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والزعيم الصيني شي جين بينغ، ومن المتوقع أن يجري مباحثات مع زعماء أذربيجان وكازاخستان ومنغوليا وباكستان.

وتم الاتفاق على لقاء للرئيس بوتين يوم الخميس مع القائم بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر الذي يتولى قيادة البلاد منذ استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة.

ومن غير المستبعد أن يجري الرئيس الروسي خلال وجوده في أستانا، لقاءات أخرى.

ويتضمن برنامج القمة في حد ذاته، مناقشة جدول الأعمال الدولي والإقليمي، فضلا عن التوقيع على 24 وثيقة.