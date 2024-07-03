الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية

العالم-تونس

وفي شهر فبراير قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن الانتخابات الرئاسية من المنتظر تنظيمها في الربع الأخير من السنة الحالية.

وفي الشهر ذاته، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها المقرر.

وأفاد بيان للرئاسة التونسية حينها بأن الرئيس أشار إلى أنه تم احترام كافة المواعيد الانتخابية من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وانتخابات المجالس المحلية.

وذكر البيان أن قيس سعيد أكد بهذه المناسبة أن "كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية".