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الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية

الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية
الأربعاء ٠٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس قيس سعيد حدد السادس من أكتوبر تشرين الأول 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية في البلاد.

العالم-تونس

وفي شهر فبراير قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن الانتخابات الرئاسية من المنتظر تنظيمها في الربع الأخير من السنة الحالية.

وفي الشهر ذاته، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها المقرر.

وأفاد بيان للرئاسة التونسية حينها بأن الرئيس أشار إلى أنه تم احترام كافة المواعيد الانتخابية من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وانتخابات المجالس المحلية.

وذكر البيان أن قيس سعيد أكد بهذه المناسبة أن "كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية".

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