صورة/مكافأة 5 ملايين دولار لمن يصل لـ'المرأة الأخطر في العالم'

العالم- حوادث

"روجا إيجناتوفا" يُطلق عليها لقب "الملكة المشفرة المفقودة"، حيث إنها متورطة في عمليات احتيال عملاقة على حاملي العملات الرقمية المشفرة، وهو ما جعلها "المرأة الأخطر في العالم". حسب صحيفة "Metro" البريطانية.

روجا إيجناتوفا

واتُهمت روجا، والتي تحمل الجنسية الألمانية، بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ 4 مليارات دولار عن طريق بيع عملة مشفرة مزيفة تسمى (OneCoin) في عام 2014.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي: "يُعتقد أن إيجناتوفا تسافر مع حراس مسلحين، وربما خضعت لجراحة تجميلية أو غيرت مظهرها بطريقة أخرى".

ويعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنها ربما تستخدم جواز سفر ألماني للسفر إلى دول مختلفة مثل روسيا واليونان وأوروبا الشرقية، ولكن هناك أيضاً تكهنات بأنها ربما تكون قد قُتلت على يد المافيا البلغارية، التي يشتبه في أنها العقل المدبر لمخطط (OneCoin) الاحتيالي.