ايران .. كوثر وهدهد الى الفضاء قريبا قريباً

العالم - ايران

واشار حسن سالاريه في تصريح له إلى أن العام الحالي سيكون عاماً مثمراً لإطلاق الأقمار الصناعية الإيرانية، خاصة الأقمار الصناعية التي طورها القطاع الخاص.

وأضاف: القمر الصناعي كوثر هو قمر استشعاري وقعت منظمة الفضاء الإيرانية عقدا لشراء صوره. ويعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة في دعم القطاع الخاص وخلق سوق للمنتجات الفضائية لهذا القطاع. كان من المقرر إطلاق القمر الصناعي كوثر هذا العام، لكن تم تأجيله قليلاً.

وتابع: في نفس الوقت الذي يتم فيه إطلاق قمر كوثر الصناعي، سيتم أيضًا إطلاق قمر هدهد البحثي والاتصالاتي إلى الفضاء. وسيتم الإعلان عن الموعد الدقيق لإطلاق هذين القمرين الصناعيين قريبًا.

كما أعلن سالاريه عن إطلاق أقمار صناعية أخرى هذا العام، والتي يقوم القطاع الخاص ببنائها بتكليف من معهد أبحاث الفضاء.