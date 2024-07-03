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باقري: لبنان سيكون جحيماً للصهاينة

باقري: لبنان سيكون جحيماً للصهاينة
الأربعاء ٠٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال المشرف على وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري، إن لبنان سيكون حتماً جحيماً بلا عودة للصهاينة.

العالم - ايران

وقال المشرف على وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري، قال في تصريح له إن لبنان سيكون حتماً جحيماً بلا عودة للصهاينة. في لبنان، لعبت المقاومة، باعتبارها فاعلاً مؤثراً في المجال العملياتي والميداني والدبلوماسي، دورا خلق الردع اللازم.

وأضاف، إن زيارة ملك السعودية إلى إيران مدرجة على جدول أعمالنا وعلى جدول أعمال السعوديين. يجب تشكيل حكومة جديدة لمواصلة النقاش.

وتابع، إن عناصر القوة والقدرة في الجمهورية الإسلامية من النوع الذي لا يمكن أن يؤثر فيه قدوم وذهاب أي شخص في البلاد على سياساتنا الإستراتيجية.

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