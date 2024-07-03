طهران تحتفل بمرور 1757 عاما على تقليد التعليم العالي في ايران

العالم _ مراسلون

وحضر المراسم أساتذة وطلاب الجامعة وشخصيات خاصة لها تاريخ من النشاط في جامعة طهران، بما في ذلك أكبر طالب في جامعة طهران والعائلة الأكثر سكانا في الجامعة والذين درس كل أفراد أسرهم وفي جميع مستويات التعليم في جامعة طهران.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف فی کلمته له: إنّ تاريخ تطور العلوم في إيران يعود إلى زمن أبعد بكثير من افتتاح جامعة طهران التي تحمل ذكريات كثيرة عن تطوراتنا الاجتماعية والسياسية، وفي كثير من الاحيان كانت مركزا ومحركا لتطورات البلاد وكذلك يعود الى ما قبل مئات السنين من إنشاء الجامعات العالمية.

وبناء على التاريخ القيّم والفاخر لرموز التعليم العالي في إيران ودور جامعة طهران كرمز للتعليم العالي بالبلاد خاصة في الفترة الحالية، وكذلك بناء على موافقة المجلس الاعلى للثورة الثقافية في ايران، تمت الموافقة على اقامة حفل إحياء الذكرى 1757 عاما من تقليد التعليم العالي في إيران بالتزامن مع الذكرى الـ90 لتأسيس جامعة طهران لتبيين الدور المهم للجامعة والتعريف بها على المستوى العالمي.

وقال رئيس جامعة طهران محمد مقيمي في مقابلة مع قناة العالم: في إطار ما أوكلنا المجلس الأعلى للثورة الثقافية في ايران، وبحسب تصويب اليونسكو فقد تم تعريف ايران بعنوان مؤسس التعليم العالي عالميا وتزامنا مع مرور 90 عاما على تاسيس جامعة طهران / أقمنا هذه المراسم باستضافة العديد من الشخصيات المحلية والاجنبية للتعريف بالحضارة الايرانية وتطورها العلمي.

برامج مختلفة تضمنتها المراسم وخلالها تم حمل علم مرور 1757 عاما على تقليد التعليم العالي من قبل خريجين وطلاب على وشك التخرج من جامعة طهران إيرانيين وأجانب، مرتدين ملابس التخرج الخاصة بالجامعة / وكذلك تمت ازاحة الستار عن مضروب هذا الحفل وكتاب حول تاريخ التعليم العالي في ايران.

ايران بتمتعها مكانة جامعية راقية بامكانها ان تحرز رتبة هامة على المستوى العلمي عالميا والموذج البارز لهذه الجامعات هو جامعة طهران الام.