بينهم 136 طفلا.. ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الى 560

العالم _ خاص بالعالم

جريمة اغتيال نفذتها طائرة اسرائيلية مسيّرة في مخيم نور شمس شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية، استشهاد 4 فلسطينيين اثر القصف وباستشهادهم، يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم خلال 24 ساعة إلى 6، بعد استشهاد المواطنة نسرين ضميري والطفل محمد سرحان خلال اقتحام جيش الاحتلال مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، ليصل عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل في الـ7 من أكتوبر الماضي، إلى 560 شهيدا، بينهم 136 طفلا، بالإضافة إلى نحو 5300 مصاب.

في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها اليومية في مختلف أنحاء الضفة التي تتخللها مواجهات واعتقالات وتدمير للبنى التحتية.

فهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني أكدت في بيان أن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت 22 مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم طفل وأسرى سابقون.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بلغت نحو 9490 شخصاً، تشمل ما أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، كما اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل أيضا وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاه المواطنين بعد اقتحامها حارة أبو هاشم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، وتم إسعافهم ميدانيا.

وقامت قوات الاحتلال بهدم منزل عائلة المعتقل أحمد دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.