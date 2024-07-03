مساعد الخارجية الايراني: الکیان الصهيوني مثال واضح على الإرهاب

العالم - ايران

وقال "رضا نجفي" في حفل افتتاح المؤتمر الإقليمي للمنظمة القانونية الاستشارية الآسيوية الأفريقية (ALCO) تحت عنوان "منع ومكافحة الإرهاب: وجهات نظر آسيوية وإفريقية": اليوم نشهد الاجتماع الرابع لهذه المنظمة في طهران، والذي نأمل أن يكون فعالا لمقاصد وأهداف المنظمة والدول الأعضاء في مجال القانون الدولي الذي يشرف على منع الإرهاب.

واستطرد قائلا: إن الإرهاب يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ويضعف القيم الإنسانية وينتهك الحقوق الأساسية للضحايا، مضیفا أن الإرهاب لقد أدى إلى مقتل الأبرياء وتسبب في أضرار جسيمة، خاصة في غرب آسيا وأجزاء من أفريقيا.

وتابع: إن إيران باعتبارها إحدى ضحايا الإرهاب تدين كافة أشكاله ونعتقد أنه لا يمت الإرهاب بأي صلة بالمذهب والقومية ولقد فقدنا ما يقرب من 17000 من مواطنينا على أيدي زمرة إرهابية تسمى مجاهدي خلق، ويعيش معظم أعضاء هذه الزمرة اليوم في الدول الأوروبية.

وأردف قائلا: یجب أن یضاف اغتيال العلماء النوويين علی ید الکیان الصهیوني واغتيال الشهید سليماني على يد الولايات المتحدة في مطار بغداد ،إلى هذه القائمة.

وقال إن احترام السيادة الوطنية مبدأ ثابت في إطار مكافحة الإرهاب و إيران تدين أي استخدام للقوة واحتلال للأراضي بذريعة مكافحة الإرهاب.

وأضاف: نؤكد على الدور المحوري للأمم المتحدة في إرساء قواعد مكافحة الإرهاب ونعتقد أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تتخذ خطوات جيدة في هذا الاتجاه ويتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتجنب أي سلوك مزدوج في مکافحة الإرهاب ولا يمكن إنكار دور البلدان في مكافحة الإرهاب.

یتبع..