الأربعاء ٠٣ يوليو ٢٠٢٤
٠٩:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤولون استقالوا من الإدارة الأمريكية ينددون سياسة بايدن تجاه غزة

مسؤولون استقالوا من الإدارة الأمريكية ينددون سياسة بايدن تجاه غزة
الأربعاء ٠٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

نشر 12 مسؤولا حكوميا أميركيا، استقالوا بسبب مواقف إدارة بايدن إزاء العدوان على غزة، بيانا مشتركا نددوا فيه بسياسة بايدن تجاه غزة التي قالوا إنها فشلت، كما أنها تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.

العالم-الاميركيتان

وأضاف البيان أن الأزمة الحالية تفسر الضرر الذي تلحقه السياسة الأميركية الحالية في غزة بالفلسطينيين و"إسرائيل" وبالأمن القومي الأميركي.

واعتبر البيان أن الغطاء الدبلوماسي الأميركي لإسرائيل وتدفق الأسلحة المستمر تواطؤ لا يمكن إنكاره في عمليات القتل والتجويع للسكان الفلسطينيين المحاصرين في غزة.

كما قال البيان إن هذه السياسة المتعنتة تهدد الولايات المتحدة وحياة جنودها ودبلوماسييها، وقد تجلى ذلك في مقتل 3 من أفراد الخدمة الأميركية في الأردن في يناير/كانون الثاني الماضي.

وشدد البيان على أن هذه السياسة تقوض مصداقية الولايات المتحدة بشدة في جميع أنحاء العالم.

روابط ذات صلة

الاحتلال يضع هذه المنطقة بغزة في دائرة الاستهداف الحمراء!

اليوم 271 على العدوان..شهداء بالضفة ونازحون يفترشون الطرق بخانيونس

الأونروا تتوقع نزوح 250 ألف فلسطيني من خان يونس