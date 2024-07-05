بن غفير يهدد نتنياهو بإسقاط الحكومة لهذا السبب!

العالم – خاص بالعالم

على إثره غادر رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع إلى الدوحة بدون بقية أعضاء الوفد المفاوض للقاء الوسطاء في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يشمل الإفراج عن الأسرى؛ حسبما قالت هيئة البث الإسرائيلية. بينما تحدثت واشنطن عن ضغوط من أجل الاتفاق.

وفي التفاصيل أكد نتنياهو للرئيس الاميركي جو بايدن التزام تل ابيب بإنهاء الحرب فقط بعد تحقيق كافة أهدافها.

وفي سياق اختلاف الرؤى والخلافات داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي؛ يقول مصدر مطلع ان هناك تفاوتا بين بين المنظومة الأمنية والعسكرية والقيادة السياسية بشأن التقدم نحو إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

وبين مؤيد ومعارض للصفقة جملة من ردود الفعل والتصريحات؛ حيث هدد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير؛ رئيس وزراء الاحتلال بإسقاط الحكومة إذا اتخذ أي قرار بمفرده في قضية صفقة التبادل. كذلك أكد وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو؛ انه سيعارض أي صفقة تبادل أسرى مع حماس تؤدي لنهاية الحرب في غزة.



وبينما نقلت القناة الثانية عشرة الاسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إنه يجب خفض سقف التوقعات فهناك قضايا إشكالية يمكن أن تعرقل التوصل إلى صفقة تبادل. أبلغ الوزير السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس؛ نتنياهو بأنه سيدعم بشكل كامل أي صفقة من شأنها إعادة الأسرى

أما في الطرف المقابل قالت حركة حماس إنها ترفض أي تصريحات أو مواقف تدعم خطط دخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة تحت أي مسمى أو مبرر؛ وأكدت أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بأي وصاية أو فرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته.

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