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الانتخابات الرئاسية الإيرانية..

أبرز فعاليات المرشحین للإنتخابات الرئاسیة اليوم قبل مرحلة الصمت الإنتخابي

الأربعاء ٠٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

تقترب الحملات الدعائیة للمرشحین في الانتخابات الرئاسیة الایرانیة الی خواتیمها و بعد ساعات قلیلة تدخل البلاد الی مرحلة الصمت الانتخابي.

العالم _ إيران تنتخب

اراد کل من المرشحیْين المتبقییْن في حلبة الانتخابات الی استغلال الوقت وتوظیفه لتحشید اکبر عدد ممکن من الناخبین لصالحِهم، وفي هذا السیاق توجه مسعود بزشکیان الی مدینة کرمانشاه، ذات الاغلبیة الکردیة، وبعدها توجه الی ارومیة من اهم المدن الایرانیة ذات الاغلبیة الترکیة.

وجدد بزشکیان في کلمته امام حشد من انصاره کلام الذي قاله بالامس في المناظرة الاخیرة حول الشهید قاسم سلیماني، معتبرا ان الحاج قاسم بطل وطني وفخر عالمي هذا فيما طمأن بزشکیان مناصریه بالقول إذا وصل إلى السلطة بحکم التصویت الشعبي حینها سیجد حلا لمشاكل الموظفين والمزارعين والمتقاعدين والفتيات والشباب وكل فئة من فئات الشعب الایراني.

اما المرشح سعید جلیلی ایضا یواصل خطواته الحثیثة نحو اقناع الناخبین الایرانیین في ارجاء البلاد..و في هذا السیاق هو ایضا سافر الی محافظة کرمانشاه غربی ایران، وبعدها سافر الی محافظة کردستان والتقی بحشد کبیر من انصاره، عَبّر جلیلی في هذا اللقاء ان اعداء ایران یشعرون بالقلق من النسیج الاجتماعي المنسجم في البلاد.

فيما اشاد جلیلی بصمود الشعب الایرانی ومقاومته واعتبره یتربع علی قمم المعرفة. هذا وکرر سعيد جلیلي شعاره المعلن في هذه الانتخابات.

وقال يجب أن يكون لديكم إيمان بان امامنا عالم من الفرص والشعب الایراني قادر علی القیام بقفزة نوعیة و کردستان ایضا قادرعلی القیام قفزة نوعیة.

أما في سیاق دعم المرشحَیْن والوقوف الی جانبهِما اعلنت اسرة الشهید رئیسي دعمها للمرشح سعید جلیلي، واعتبرته المرشح الاصلح الذي سیسلك ذات الطریق الذي سلکه الرئیس الراحل.

بالمقابل أصدر عدد من حاکمي المحافظات الایرانية سابقا..بيانا أيدوا فيه ترشيح مسعود بزشكيان للمرحلة الثانية من الدورة الانتخابية الرئاسية الرابعة عشرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق

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