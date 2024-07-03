انطلاق أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة ايران

العالم - ايران

وتستضيف كازاخستان اليوم وغدا أعمال الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس رؤساء دول "منظمة شنغهاي للتعاون"، وتعقد أعمال القمة بمشاركة دول عديدة من بينها ايران وروسيا والصين والهند وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة.

واعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي اليوم الاربعاء ان قمة شنغهاي للتعاون، سيعقد في كازاخستان وسيشارك فيها القائم بأعمال الرئيس الايراني، محمد مخبر من أجل الاستفادة القصوى من عضوية إيران في هذه المنظمة.

وذكر تلفزيون "بريكس" أن القمة بدأت أعمالها بانضمام بيلاروسيا رسميا إلى المنظمة ومنحها صفة عضو كامل العضوية، مضيفا أن رؤساء الدول يعتزمون النظر في عدد كبير من القضايا التي من شأنها تعزيز التعاون داخل المنظمة وتسهم في حل المشكلات الدولية والإقليمية الملحة.

وأكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أن بلاده تسعى إلى تطوير التعاون الثنائي مع دول منظمة "بريكس" ومستعدة للإسهام في تنمية قدرات المنظمة كعضو فاعل فيها.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ -خلال مؤتمر صحفي مع توكاييف- عن دعم بلاده لانضمام كازاخستان إلى مجموعة "بريكس"، داعيا إياها إلى لعب دور "القوة الوسطى" على الساحة الدولية وتقديم مساهمتها في الحوكمة العالمية.

وأشار تلفزيون "بريكس" إلى أنه من المتوقع أن تحقق القمة مزيدا من الإجماع حول مواءمة مبادرة "الحزام والطريق" مع استراتيجيات التنمية الوطنية، وإطلاق المزيد من المشاريع التعاونية، وتعزيز دور "منظمة شنغهاي للتعاون" في الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن تتبنى القمة مبادرة "الوحدة العالمية من أجل السلام العادل والوئام"، وأن توافق على استراتيجية المنظمة للتنمية حتى عام 2035.