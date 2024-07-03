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دعوى ضخمة ضد 'طهران ودمشق وبيونغ يانغ' بأمريكا..ما القصة؟

دعوى ضخمة ضد 'طهران ودمشق وبيونغ يانغ' بأمريكا..ما القصة؟
الأربعاء ٠٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ان: 100 من عوائل القتلى الإسرائيليين في الـ7 من أكتوبر قدموا دعوى ضخمة في الولايات المتحدة ضد إيران وسوريا وكوريا الشمالية.

العالم - فلسطين المحتلة

واضافت الصحيفة ان الدعوى جاءت بسبب أن هذه الدول قدمت الدعم للحركة في غزة مما سمح لها بتنفيذ الهجوم (عملية طوفان الأقصى).

وأعلنت منظمة "رابطة مكافحة التشهير" الأمريكية أن الدعوى تم رفعها أمام محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، يوم الاثنين، بالتعاون مع شركة "كرويل أند مورينغ" القانونية نيابة عن 125 مواطنا أمريكيا وعوائل القتلى الإسرائيليين في الـ7 من أكتوبر.

ويطالب مقدمو الدعوى إيران وسوريا وكوريا الشمالية بتقديم تعويضات مالية قدرها 4 مليارات دولار على الأقل، مقابل الإصابات بجروح أو الوفيات جراء الهجوم.

يذكر أن عملية طوفان الاقصى الفلسطينية على الكيان الإسرائيل يوم 7 أكتوبر عام 023 أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص واسر نحو 250 آخرين.

وأطلق كيان الاحتلال عملية عسكرية في قطاع غزة ردا على الهجوم، ولا تزال مستمرة حتى الآن، على خلفية الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار ومقتل أكثر من 38 ألف فلسطيني، حسب معطيات وزارة الصحة في غزة.

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