مقتل وجرح جنود الاحتلال بكمين للقسام في حي الشجاعية+فيديو

العالم-فلسطين

واعلنت القسام وقوع قتلى وجرحى من جنود الإحتلال بهجوم على مقر قيادة عمليات الجيش المتوغل في حي الشجاعية.

ونشر الإعلام العسكري في"كتائب القسام" لقطات تظهر "إيقاع قوة إسرائيلية في كمين داخل بناية تحصنت بداخلها في حي الشجاعية بمدينة غزة".

وأظهر مقطع الفيديو عناصر القسام تتحدث عبر الهاتف عن عملية استهداف آليات الجيش الإسرائيلي، وبناية تتحصن فيها القوات الإسرائيلية بقذيفة "تي بي جي" بحي الشجاعية.

وأظهرت المشاهد مناقشة عناصر القسام لخطة الكمين على البناية وتحركهم حسب الخطة، كما تم رصد الجنود في البناية وقصفها، واستهداف قوات النجدة بقذيفة الياسين 105 وسط اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء، مواصلة عملياته في جميع أنحاء قطاع غزة، لا سيما في حي الشجاعية بمدينة غزة شمالا وفي رفح جنوبا.

هذا ونشرت"كتائب القسام" في وقت سابق، مقطع فيديو، يظهر "لحظة قنص الجندي الإسرائيلي في عملية دقيقة، وسقوطه على متن آلية عسكرية في حي الشجاعية".

وضمن المعارك البطولية التي تخوضها المقاومة الفلسطينية في ملحمة "طوفان الأقصى" المستمرة لليوم الـ271 على التوالي، استهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، دبابتَي ميركافا بقذيفتي "الياسين 105" في المخيم الغربي في حي تل السلطان غربي رفح.

وأعلنت القسّام أنّ مقاتليها قصفوا قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة بقذائف الهاون.

من جانبها، أكّدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها بقذائف الهاون، تحشدات قوات الاحتلال المتمركزة عند تلة المنطار شرقي حي الشجاعية.

كذلك، استهدفت السرايا بقذيفة "آر بي جي" جرافةً عسكريةً إسرائيلية من نوع "D9"، عند مفترق سوق الحلال في مدينة رفح جنوبي القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، دمّرت السرايا دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بعبوة (ثاقب - خرقية) في محيط ملعب رفح البلدي وسط مدينة رفح.

أمّا قوات الشهيد عمر القاسم، فاستهدفت قوات الاحتلال المتوغلة في محيط مدرسة حطين، شرق حي الشجاعية بصواريخ "107" قصيرة المدى.

كما استهدفت بقذائف الهاون، تحشداً للقوات الإسرائيلية في محور التقدم، في حي السلام شرقي رفح جنوبي القطاع.

أمّا في محور "نتساريم"، فتواصل كتائب الشهيد أبو علي مصطفى دك المحور الغربي، بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، بالاشتراك مع فصائل المقاومة، رداً على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وتحت عنوان "سيبقى محور نتساريم في مرمى صواريخنا وقذائفنا"، عرض الإعلام الحربي لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاهد لاستهداف هذا المحور.