مراسل العالم: حذر شديد على حدود لبنان وفلسطين والاحتلال ينتظر الرد

العالم - خاص بالعالم

وإثر عملية الاغتيال كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن رفع حالة التأهب القصوى في شمال فلسطين المحتلة استعدادا لرد قوي من حزب الله.

وكان الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت بلدة طيرحرفا، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف بلدات يارين والجبين وشيحين ومنازل في بلدتي كفركلا في القطاع الشرقي ومارون الراس في القطاع الأوسط .

وقال مراسل قناة العالم في لبنان الزميل حسين عز الدين: الحذر الشديد يسيطر على طول الجبهة اللبنانية الفلسطينية بعد عملية الاغتيال التي تمت ظهر هذا اليوم وادت الى ارتقاء القائد الميداني الحاج محمد ناصر شهيدا على طريق القدس اثر غارة نفذتها احدى المسيرات على طريق منطقة الحوش جنوب مينة صور ما ادى الى استشهاده واحد مرافقيه.

واضاف مراسلنا: هذه العملية العدوانية بطبيعة الحال ستترك تداعيات لناحية الرد الذي ستقوم به المقاومة وهذا ما ينتظره الاحتلال الاسرائيلي اذ ان المقاومة ستكون بهذا الرد ايضا ضابطة لإيقاع ما تريد من خلال اختيار الاهداف التي تنتقيها وايضا الوسائط النارية التي يمكن ان تستعمل وتنفذ من خلالها العمليات التي ستقوم بها بعملية الرد هذه.

وتابع: المقاومة زفت الشهيد محمد ناصر وغدا سيكون هناك تشييع كبير بحضور قيادات في حزب الله سيكون هذا التشييع في منطقة الضاحية الجنوبية عند الساعة الثانية ظهرا على ان ينتقل جثمان الشهيد بموكب كبير الى مسقط راسه في بلدة حداثة.

وقال: على صعيد الجبهة كان هناك عملية للمقاومة نفذت بإتجاه موقع المالكية، اذ استهدفت المقاومة الابراج التجسسية وكان هناك ايضا قصف مدفعي متقطع استهدف بلدات شيحين والجبين وكفر كلا وبعض المناطق المفتوحة بين بلدة مارون الراس وبلدة يارون.