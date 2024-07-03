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56 دولة اسلامية تستورد سلع ايرانية بقيمة 8.6 مليار دولار

56 دولة اسلامية تستورد سلع ايرانية بقيمة 8.6 مليار دولار
الأربعاء ٠٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال المدير العام لمصلحة الجمارك الإيرانية "محمد رضواني فر"، أن صادرات البضائع الايرانية إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي زادت بنسبة 15%.

العالم - ايران

وأضاف "رضواني فر"، في تصريح لمراسل إرنا : خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ حجم الصادرات الايرانية إلى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 56 دولة، 21.5 مليون طن، وبما يقدر 8.6 مليار دولار.

وتابع هذا المسؤول الاقتصادي: فقد سجل حجم الصادرات الايرانية نموا بواقع 6%، وقيمة الصادرات، زادت 15%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأوضح المدير العام لمصلحة الجمارك الإيرانية : خلال الربع الاول من العام الجاري، بلغ حجم استيراد السلع نحو 5.2 مليون طن، بقيمة 6.9 مليار دولار.

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