حزب الله يزف شهيدين اثنين بعد اعتداء إسرائيلي على جنوب لبنان

العالم - لبنان

وزفَت المقاومة الإسلامية الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس القائد محمد نعمة ناصر "الحاج أبا نعمة" من بلدة حداثا في جنوب لبنان.

وفي ما يلي بيان المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَـهِ الرَحْمَـٰنِ الرَحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَلي العَظِيم

بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد محمد نعمة ناصر "الحاج أبا نعمة" مواليد عام 1965 من بلدة حداثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وكانت مسيرة إسرائيلية قد استهدفت، في وقتٍ سابق اليوم، سيارة يستقلها الشهيد ناصر، قرب المستشفى الإيطالي في صور، جنوبي لبنان:



ووقعت الغارة الإسرائيلية في حي مكتظ بالسكان، فيما "فرض الجيش طوقاً حول السيارة المستهدفة".

كما زفَت المقاومة الإسلامية الشهيد السعيد المجاهد على الطريق القدس محمد غسان خشاب "ذو الفقار" من بلدة المنصوري في جنوب لبنان.

وفي ما يلي بيان المقاومة:

بِسْمِ اللَـهِ الرَحْمَـٰنِ الرَحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَلي العَظِيم

بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد غسان خشاب "ذو الفقار" مواليد عام 1997 من بلدة المنصوري في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

يأتي ذلك في وقتٍ تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة، حيث تنفذ المقاومة عمليات نوعية تُكبد الاحتلال من خلالها خسائر كبيرة في صفوفه.