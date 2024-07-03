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حزب الله يقصف مقرين للاحتلال في الجولان بمئة صاروخ كاتيوشا

حزب الله يقصف مقرين للاحتلال في الجولان بمئة صاروخ كاتيوشا
الأربعاء ٠٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

في إطار الرد ‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه كيان الاحتلال في مدينة صور بجنوب لبنان، قصف حزب الله اليوم الأربعاء مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة "نفح" ومقر الدفاع ‏الجوي والصاروخي في ثكنة "كيلع" بمئة صاروخ كاتيوشا، كما قصف مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة "كريات شمونة" بصواريخ ‏فلق.

العالم - لبنان

وجاء في بيان اصدرته المقاومة الاسلامية:

انه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الاربعاء 03-07-2024، مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر الدفاع ‏الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بمئة صاروخ كاتيوشا.‏

وفي بيان مماثل اعلنت المقاومة السلامية انه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الاربعاء 03-07-2024، مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ ‏فلق. ‏

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