'معاريف' عن عمليات حزب الله : ما تزال اليد تطال!

العالم-الاحتلال

وبحسب "معاريف"، قالت الباحثة الصهيونية دانا بولك كينريك من معهد "علما" للأبحاث إن 94.3% من الهجمات ضد "إسرائيل" تتم في نطاق 0-5 كيلومترات من خط الحدود نحو المواقع والمستوطنات المتاخمة للسياج مثل المطلة و"شتولا" و"شلومي". وأضافت كينريك أن: "المنطقة العسكرية التي تعرضت للهجوم بأقصى كثافة هي "جبل دوف" (مزارع شبعا) ومواقعها؛ حيث يشن حزب الله هجمات يومية".

وأشارت "معاريف" إلى أن 3.1% من الهجمات تقع ضمن مسافة 5-10 كم من خط الحدود، و1.9% من الهجمات تقع ضمن مسافة 10-20 كم من خط الحدود، و0.65% من الهجمات تقع ضمن مسافة 20-30 كم من خط الحدود. 0.05% من الهجمات تكون من مسافة تزيد عن 30 كيلومترًا من خط الحدود.

ووفقًا لـ"معاريف"، يحافظ حزب الله على المعادلة التي بموجبها كلما كانت الضربات "الإسرائيلية" أكثر إيلامًا، كان رد حزب الله أقوى في عمق "إسرائيل" وضد أهداف ذات جودة أعلى.