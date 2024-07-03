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'معاريف' عن عمليات حزب الله : ما تزال اليد تطال!

'معاريف' عن عمليات حزب الله : ما تزال اليد تطال!
الأربعاء ٠٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "معاريف" أن 2295 هجومًا شُن على الاراضي المحتلة منذ 8 تشرين الأول وحتى 1 تموز الجاري، وقالت "ما تزال اليد تطال" في إشارة الى أن عمليات المقاومة الاسلامية متواصلة ضد أهداف معادية في الكيان.

العالم-الاحتلال

وبحسب "معاريف"، قالت الباحثة الصهيونية دانا بولك كينريك من معهد "علما" للأبحاث إن 94.3% من الهجمات ضد "إسرائيل" تتم في نطاق 0-5 كيلومترات من خط الحدود نحو المواقع والمستوطنات المتاخمة للسياج مثل المطلة و"شتولا" و"شلومي". وأضافت كينريك أن: "المنطقة العسكرية التي تعرضت للهجوم بأقصى كثافة هي "جبل دوف" (مزارع شبعا) ومواقعها؛ حيث يشن حزب الله هجمات يومية".

وأشارت "معاريف" إلى أن 3.1% من الهجمات تقع ضمن مسافة 5-10 كم من خط الحدود، و1.9% من الهجمات تقع ضمن مسافة 10-20 كم من خط الحدود، و0.65% من الهجمات تقع ضمن مسافة 20-30 كم من خط الحدود. 0.05% من الهجمات تكون من مسافة تزيد عن 30 كيلومترًا من خط الحدود.

ووفقًا لـ"معاريف"، يحافظ حزب الله على المعادلة التي بموجبها كلما كانت الضربات "الإسرائيلية" أكثر إيلامًا، كان رد حزب الله أقوى في عمق "إسرائيل" وضد أهداف ذات جودة أعلى.

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