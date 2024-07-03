حصيلة مجازر الاحتلال في ازدياد مطرد مقابل عمليات نوعية للمقاومة

العالم - خاص بالعالم

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ازدياد مطرد مع كل يوم يمر؛ على مراى ومسمع من العالم اجمع.

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت عن حصيلة جديدة ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى نحو 38 ألف شهيد وأكثر من 87 ألفا و200 إصابة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ما يقارب 28 شهيدا و125 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت إن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ونسف جيش الاحتلال مربعات سكنية في حي الشجاعية شرق غزة؛ كما قصف الطيران الحربي المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة.

في المقابل قامت فصائل المقاومة بعدة عمليات نوعية استهدفت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور القتال؛ وتمكن مقاتلوا كتائب القسام وبإسناد ناري من الهجوم على مقر قيادة عمليات قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية بالأسلحة المناسبة، مما أدى إلى إيقاع عدد من أفراد الموقع بين قتيل وجريح.

ودكت كتائب القسام قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون. كما أعلنت كتـائب القسـام أنها استهدفت دبابتي ميركافا في المخيم الغربي بحي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة. وأوقع مقاتلو القسام قوة إسرائيلية في كمين داخل بناية تحصنت بداخلها في حي الشجاعية.

كذلك أعلنت سرايا القدس قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية؛ وقصفت ايضا بقذائف الهاون تحشدات العدو المتمركزة عند تلة المنطار شرق حي الشجاعية؛ وتدمير دبابة اسرائيلية من نوع ميركافاه في محيط ملعب رفح البلدي وسط مدينة رفح.