شاهد.. الفلسطيني المقاوم لا تخيفه أسلحة جنود الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

فالفلسطيني المقاوم لا يخيفه سلاح جندي الاحتلال ولا رفاقه، حيث يتقدم بكل قوة لتنفيذ عمليته الاستشهادية.

المشاهد تظهر مقاوما ينفذ عملية طعن ضد ضابط وجندي للاحتلال داخل مجمع تجاري في مستوطنة كرميئيل قرب مدينة عكا شمالي فلسطين المحتلة. وخلال العملية استشهد المقاوم، وبعدها بدقائق قتل الضابط واصيب رفيقه بجروح بليغة.

وقال الاعلام العبري ان منفذ العملية هو شاب فلسطيني يدعى جود ربعي من بلدة نحف في الجليل الادنى داخل الخط الاخضر.

قوات الاحتلال قامت على الفور بعمليات تمشيط وبحث عن مشتبهين آخرين شاركوا الشهيد بعمليته، فيما اعتقلت الشرطة فتاة كانت قريبة لمنفذ العملية، واقتيدت معصوبة العينين للتحقيق معها.

هذا وقامت سلطات الاحتلال باعتقال والدي الشهيد بعد وصولهما الى موقع العملية. واوضح قائد المنطقة الشمالية بالشرطة الإسرائيلية ان الشهيد وصل إلى المجمع التجاري سيرا على الاقدام وليس في مركبة، مؤكدا أنه تم رفع حالة التأهب في المنطقة.

ولفتت وسائل الاعلام العبرية الى ان قوات كبيرة من شرطة الاحتلال توجهت نحو منزل الشهيد في قرية نحف بالجليل الأدنى تمهيدا لهدمه.

فصائل المقاومة الفلسطينية باركت عملية الطعن، واكدت حركة حماس ان العملية الفدائية في الكرمئيل هي رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

من جانبها اوضحت حركة الجهاد الاسلامي ان هذه العملية تؤكد على أن المقاومة هي خيار الشعب الفلسطيني لطرد الغزاة عن ارضه ولمواجهة حرب الإبادة والجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال. كما اكدت ان كيان الاحتلال لن يكون له استقرار فوق الاراضي الفلسطينية مهما بلغت التضحيات.