شاهد/مقاوميْن يحولان دبابة اسرائيلية الى كتلة من لهب خلال ثواني!

العالم - فلسطين المحتلة

وأشاد مغردون بعملية المقاومة ووصفوا المشهد بأنه "عظيم"، والذي يظهر اثنين من مقاتلي "القسام" يركضان نحو دبابة إسرائيلية لتدميرها، بعبوتي "العمل الفدائي" في مدينة رفح.



وأثارت المشاهد البطولية ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين ربطوا شجاعة المقاومين ومواجهتهم للدبابات، بمشهد رشق الشهيد "فارس عودة" دبابة بالحجارة خلال انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000.



وكتب المغرد يونس ابو جراد قائلا: "المقاومة قرار وإرادة تتجليان في رفح، في إقدام فدائيين بعبوتين لوضعهما على ظهر دبابة تتحول إلى كتلة من اللهب!"، متابعا بقوله: "افتحوا الفيديو وشاهدوا عنفوان شعب يقاوم أعتى قوة في المنطقة، ليؤكد أن الكف يناطح المخرز".





وقال مغرد يدعى ثائر السرطاوي: "مشهد لا يصدق ولن تراه إلا في فلسطين. اثنان من المجاهدين من كتائب القسام يهاجمان دبابة إسرائيلية في رفح من نقطة صفر، ويضعان عبوتين عليها ما أدى إلى تفجيرها".

ونشرت كتائب القسام أمس الثلاثاء، مقاطع مصورة لمعاركها القوية مع الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وبثت كتائب القسام مقطعا مصورا، يظهر اثنين من مقاتلي القسام، يركضان نحو دبابة إسرائيلية، ويضعان عبوتي "العمل الفدائي"، قبل انسحابهما وحدوث انفجار قوي.



وفي بداية مقطع الفيديو، قال أحد المقاومين: "والذي رفع السماء بلا عمد سنزلزل الكيان الصهيوني على رأسك يا نتنياهو، وسنأخذ بثأرنا من الصهاينة".



بدوره، علق الخبير العسكري اللواء فايز الدويري على هذه المشاهد بالقول: "هذه اللقطات تؤكد أن المقاومة لن تهزم، وهؤلاء المقاومون يمثلون الرجولة والبطولة والدفاع عن العرض والأرض".



وتابع الدويري قائلا: "هذه اللقطات لم أشاهدها من قبل، ولم أقرأ عن مثلها في القراءات العسكرية".



وتأتي هذه المشاهد بعد ساعات قليلة من نشر كتائب القسام لقطات مثيرة، لعملية قنص في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والتي تشهد توغلا لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام.

ققأشاد مغردون بعملية المقاومة ووصفوا المشهد بأنه "عظيم"- إعلام القسام