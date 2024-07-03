خان يونس.. نزوح تلو الآخر ولا مكان للنازحين الجدد!

العالم - خاص بالعالم

نزوح يتلوه آخر وسط معاناة كبيرة جدا في شوارع مدينة خان يونس لربما لم تتوقف هذه الحالة يوما بعد يوم، نرى المركبات ووسائل النقل محملة بأمتعة المواطنين وخيمهم والذين ينزحون من أماكن متعددة وآخرها كانت المناطق الشرقية في مدينة خان يونس أجبرهم الجيش الاسرائيلي على الخروج والنزوح الى وسط المدينة وغربها بسبب أن هذه المناطق مناطق عمليات عسكرية وقتال.

وقالت إمرأة فلسطينية نازحة بشكل متكرر، لمراسلنا: نحن نازحون اصلا من يوم 7 اكتوبر اي منذ بدء العدوان لأننا كنا نسكن مناطق حدودية ومن الصعب جدا ان نبقى فيها، لا يوجد مكان نهائيا في خان يونس بسبب كثرة النازحين، نحن لحد الآن لم ننزل اغراضنا وقالوا لنا ان هناك ابلاغا اسرائيليا آخر بإخلاء المكان مرة اخرى، والنزوح مكلف جدا ولا اعرف كيف اجد سائق ينقلنا مرة اخرى، والله اعلم ماذا سيحل بنا، حياتنا صعبة جدا، لدينا اطفال وشيوخ ومرضى والناس تعبت جدا.

لو حدث قصف هنا في مكاننا الجديد فسنخرج مشيا على الاقدام لان المرة الماضية مشينا انا وكل عائلتي حتى وجدنا مكانا نبيت فيه، سنبقى نترحل من مكان الى آخر وهذه ليست حياة.

هذا هو حال ومعاناة النازحين والمواطنين من اهالي قطاع غزة وتحديدا اهالي خانيونس التي تشهد حالة نزوح كبيرة جدا ولم تتوقف حتى الآن، في المناطق الشرقية ومناطق الوسط وتكدس اعداد النازحين بشكل كبير جدا.

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