كاميرا العالم في الضفة الغربية تواكب تشييع شهيد ابن شهيد وابن عم شهيدين

العالم - خاص بالعالم

وصدح مخيم جنين بأصوات التكبيرات خلال تشييع الشهيد نضال العامر الذي اغتالته قوات خاصة اسرائيلية بزي مدني وبمركبة مدنية تسللت الى المنطقة الصناعية شرقي مدينة جنين وقتلت الشهيد نضال العامر الذي يقول الاحتلال الاسرائيلي انه ابرز المطلوبين للكيان الاسرائيلي.

نضال العامر هو ابن الشهيد زياد العامر احد ابرز القادة في مخيم جنين الذي استشهد عام 2002، كما انه ابن عم الشهيدين ايسر وايهم العامر اللذين قتلهم الكيان الاسرائيلي في مخيم جنين مع بداية العدوان على غزة.

الاحتلال الاسرائيلي قتل عددا كبيرا من الشبان الفلسطينيين في مخيم جنين عن طريق اغتيالهم من خلال الوحدات الخاصة الاسرائيلية كما قتل العديد من هم عن طريق القصف داخل المخيم.

الناس في مخيم جنين يدركون ان الحال في الضفة الغربية بات صعب جدا وهو الاصعب في المخيم، كما في مخيمات شمال الضفة الغربية، وهم يعلمون تماما أن التحريض الإعلامي على هذا المخيم ستكون نتيجته دفع المزيد من الثمن الباهض.