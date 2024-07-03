البيت الأبيض: بايدن لا يدرس الانسحاب من الانتخابات الرئاسية

العالم-الامريكيتان

واتهم نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بالكذب لنشرها تقريرا يفيد بأن بايدن يدرس الانسحاب من السباق الرئاسي.

وقال بيتس، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "هذا الادعاء عارٍ تماما عن الصحة، لو زودتنا صحيفة نيويورك تايمز بأكثر من 7 دقائق للتعليق لكنا أخبرناها بذلك".

وكانت الصحيفة قد ذكرت، يوم الأربعاء، أن بايدن أبلغ أحد مقربيه بأنه يدرس الانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بعد أداء ضعيف في مناظرته أمام منافسه دونالد ترامب.

وبحسب التقرير، فإن بايدن يدرك أن حملته الانتخابية قد لا يمكن إنقاذ موقفها إذا لم يتمكن من استعادة ثقة الجمهور في كفاءته في الأيام المقبلة.

ونقل التقرير عن مستشار رفيع آخر لبايدن، قوله إن الأخير "يدرك جيدا" التحدي السياسي الذي يواجهه بعد المناظرة.

يذكر أن أداء بايدن الضعيف في المناظرة الأولى ضد ترامب، الأسبوع الماضي، كان قد أثار مخاوف بين الديمقراطيين بشأن جدوى حملته، مما دفع بعض الديمقراطيين في مجلس النواب (الكونغرس) إلى مطالبته بالانسحاب من السباق الرئاسي.