خلافات جنرالات الجيش ونتنياهو وتعميق ازمة الكيان

العالم - مع الحدث

ماذا عن مطالبتهم بالتوصل لاتفاق لوقفها من اجل الاسرى حتى لو بقيت حماس في السلطة حاليا؟

هل اصبحت تصريحات نتنياهو حول الاستمرار في الحرب حتى تحقيق جميع اهدافها فارغة من مضمونها؟

ما انعكاس المواجهة الدائرة حاليا بين المستويين السياسي والعسكري في تعميق أزمة الكيان؟

كيف يقرأ اغتيال الجيش الاسرائيلي للقيادي البارز في حزب الله الشهيد محمد نعمة ناصر في محيط صور والرد الاولي على الاغتيال بعشرات الصورايخ على مقر قيادة الجولان ومقر قيادة لواء في كريات شمونة في وقت ينفذ فيه شاب منم اراضي 48 عمليات طعن لجنديين في مجمع تجاري شمال الكيان قتل احدهما؟

تستضيف الحلقة كل من الكاتب والباحث السياسي حسن حردان، مدير مركز المسار للدراسات نهاد ابو غوش.