مخبر يصل الى آستانا لحضور اجتماع القمة لمنظمة شنغهاي

العالم - ايران

وكان في استقبال مخبر حين وصوله الى مطار استانا مساء الاربعاء، نائب رئيس الوزراء الكازاخستاني سيريك جومانجارين ونائب وزير الخارجية بقايف.

وسيلقي الرئيس الايراني بالوكالة كلمة في اجتماع القمة لمنظمة شنغهاي للتعاون، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع بعض قادة الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

يذكر انه في القمة الـ 23 للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، التي استضافتها الهند في العام الماضي وعقدت افتراضيًا، انضمت جمهورية إيران الإسلامية رسميًا كأحد الأعضاء الرئيسيين في هذه المنظمة.

وتستضيف أستانا، عاصمة كازاخستان، قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي 3 و 4 يوليو/تموز.

وتبلغ نسبة عدد سكان الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي 43% من سكان العالم، و25% من الناتج الإجمالي، و20% من الصادرات، و20% من واردات العالم، ونحو 23% من الاقتصاد العالمي.

ومنذ العقد الماضي، تقدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطلب العضوية الرسمية في هذه المنظمة التي تضم (الصين، روسيا، الهند، كازاخستان، طاجيكستان، قيرغيزستان، باكستان وأوزبكستان)، وتم قبول هذا الطلب عند أول مشاركة من قبل الرئيس آية الله رئيسي في قمة شنغهاي في طاجيكستان عام 2021.

وبعد اجتياز الإجراءات القانونية داخل المنظمة، انضمت الجمهورية الاسلامية الايرانية رسميا اليها في الاجتماع الـ 23 الذي استضافته الهند وعقد افتراضيا.