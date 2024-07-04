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احتدام المعارك في السودان والبرهان يرفض التفاوض

الخميس ٠٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

تصاعدت حدة المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، فبينما سيطر الدعم السريع على بعض مناطق ولاية سنار، استعاد الجيش السيطرة على حي الدوحة في أم درمان.

العالم - خاص بالعالم

في أول ردة فعل له وبلهجة حاسمة أكد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بأن النصر بات وشيكاً من أي وقت مضي، البرهان الذي تحدث أمام حشد من قواته في أم درمان قطع بعدم الدخول في مفاوضات تسلب هيبة القوات المسلحة ولا تلبي رغبات المواطنين مع من يستمر في إنتهاكاته ضد المدنيين في إشارة لقوات الدعم السريع التي صعدت من عملياتها العسكرية في مناطق جديدة بولاية سنار.

في المقابل حقق الجيش السوداني انتصارات جديدة من خلال استعادة السيطرة على حي الدوحة وما جاوره في أم درمان والذي كان يمثل مقراً لقيادات ميدانية تابعة للدعم السريع، يأتي في وقت يرى فيه مراقبون أن التصعيد العسكري الحالي يوصد الباب بالفعل أمام أي فرص للتسوية عبر التفاوض الذي عادة ما يستند على تحقيق مكاسب ميدانية على الأرض.

هذه التطورات العكسرية تأتي قبل أيام من تطورات سياسية من خلال عقد ملتقى سياسي سوداني بمبادرة مصرية في السادس من الشهر الجاري بالقاهرة.

احتدام المعارك الراهنة تشير إلى ضرورة التعجيل في حسمها لوقف الانتهاكات وتداعيات النزوح التي لا تزال تواجه السودانيين في المناطق الملتهبة.

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