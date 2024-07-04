الخميس ٠٤ يوليو ٢٠٢٤
٠٣:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص: متى موعد الانتخابات الرئاسية التونسية؟

الخميس ٠٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس توقيع الرئيس قيس سعيد مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية التي حدد موعدها يوم السادس من أكتوبر المقبل. في المقابل تباينت مواقف المعارضة، بين من يدعو الى المقاطعة، وآخر يدعو يحث على المشاركة.

العالم - مراسلون

روابط ذات صلة

فيديو خاص: عين على المحطات الساخنة في المغرب العربي

الحشود أمام السفارة الأميركية في تونس تطالب بطرد السفير