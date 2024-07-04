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العراق.. الحشد الشعبي يطيح بمطلوب فار من سجن بادوش عام 2014

العراق.. الحشد الشعبي يطيح بمطلوب فار من سجن بادوش عام 2014
الخميس ٠٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، الإطاحة بمطلوب فار من سجن بادوش عام 2014، وذلك بعد عملية امنية مشتركة مع الجيش العراقي.

العالم - العراق

وقالت الهيئة في بيان لها إن "قوة من استخبارات اللواء 27 بالحشد الشعبي، تمكنت من الإطاحة بمطلوب فر سابقا من سجن بادوش، في جزيرة الكرمة شرقي الأنبار".

وأضافت، أن "ذلك جاء بعد عملية أمنية مشتركة بين استخبارات اللواء 27 المهمات الخاصة بالحشد الشعبي وقوة من اللواء 40 بالفرقة 10 بالجيش العراقي في منطقة جميلة المرمي بناحية جزيرة الكرمة ضمن قاطع عمليات شرق الأنبار".

وأشارت الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتقل الذي فر من سجن بادوش عام 2014 وجرى تسليمه إلى الجهات المختصة أصوليا".

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