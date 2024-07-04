في يومها الـ 272.. أبرز تطورات الإبادة الجماعية في غزة

العالم _ فلسطين

وأفادت وسائل اعلام فلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، والتوغل في حي الشجاعية لليوم الثامن وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، في حين تتسع دائرة المجاعة شمال قطاع غزة مع استمرار منع إدخال المساعدات ونفاد البضائع من الأسواق.

وأطلق الطيران المروحي النار تجاه المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمالي النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شارع المنصورة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفيما يلي ابرز تطورات اليوم:

- تجدد القصف المدفعي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة

- طيران الاحتلال يستهدف بلدة حولا في القطاع الشرقي وبلدة راميا جنوب لبنان

- آليات الاحتلال تهدم أربعة منازل في قرية بيرين بمسافر يطا جنوبي الخليل

- الاحتلال يغلق مدخل مدينة سلفيت الشمالي

- القناة 12 العبرية: متظاهرون مناهضون لحكومة نتنیاهو يغلقون جنوب شارع "أيالون في تل أبيب"

- يديعوت أحرونوت: خلاف بين المنظومة الأمنية والقيادة السياسية بشأن التقدم نحو إبرام صفقة جديدة مع حماس

- شهيد وثلاث إصابات وصلوا لمستشفى المعمداني إثر استهداف مدفعية الاحتلال لفلسطينين في شارع الشعف شرقي مدينة غزة

- طيران الاحتلال المروحي يطلق النار قرب شارع الرشيد غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

- قصف مدفعي إسرائيلي متقطع يستهدف شمالي النصيرات

- قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال انسحابها من مخيم شعفاط

- قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

- قصف مدفعي متقطع وسط شارع المنصورة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

- قوات الاحتلال تداهم مسجد الخضرا في حارة الياسمينة خلال اقتحام نابلس

- أصوات اشتباكات يتخللها انفجارات في مخيم الشابورة ومحيط دوار النجمة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

- اشتباكات مسلحة بين مقـــاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة بنابلس

- إطلاق نار مكثّف من آليات الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

- قصف مدفعي على مخيم يبنا ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح

- آليات الاحتلال تقتحم منطقة فطاير من جهة جبل الطور في نابلس

- قوات الاحتلال تعتقل إبراهيم متولي بعد اقتحام منزله في مدينة قلقيلية

- قوات الاحتلال تعتقل الشاب أحمد شراكة خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله

- اندلاع اشتباكات بين مقاومـ.ـين وقوات الاحتلال في محيط دوار ثابت ثابت بمدينة طولكرم

- قوات الاحتلال تنسف منازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

- قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية خلال اقتحام عمارة الغانم في طولكرم

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