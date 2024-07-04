الخميس ٠٤ يوليو ٢٠٢٤
٠٦:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يتسلقون سطح البرلمان الأسترالي

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يتسلقون سطح البرلمان الأسترالي
الخميس ٠٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تواجد متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين على سطح البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبرا، اليوم الخميس، متهمين كيان الاحتلال بارتكاب جرائم حرب.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وظهر في اللقطات أشخاص يرتدون ملابس داكنة اللون، يقفون على سطح المبنى ويحملون لافتات تحمل شعارات، من بينها واحدة كُتب عليها "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى استشهاد 37 ألفا و953 شهيدا، وإصابة 87 ألفا و266 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة: فلسطينيون في غزة نزحوا 10 مرات على الأقل

في يومها الـ 272.. أبرز تطورات الإبادة الجماعية في غزة