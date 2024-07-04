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تحديد مراكز الاقتراع لجولة الاعادة للرئاسيات الايرانية في بريطانيا والعراق 

تحديد مراكز الاقتراع لجولة الاعادة للرئاسيات الايرانية في بريطانيا والعراق 
الخميس ٠٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

اعلن السفارة الايرانية في بريطانيا عن اماكن وعناوين استقرار صناديق الاقتراع لجولة الاعادة للانتخابات الرئاسية الايرانية بدورتها الرابعة عشرة في بريطانيا.

العالم - ايران

يذكر ان بريطانيا تعد أكبر مركز اقتراع للرئاسيات الايرانية في اوروبا.

وقالت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية انه تم اجمالا تحديد 10 مراكز اقتراع في بريطانيا، 5 في لندن و 5 اخرى في مدن مانشستر وبيرمنغام ونيوكاسل وغلاسكو (اسكتلندا) وكاريف (ويلز).

هذا واعلنت السفارة الايرانية في العراق، عن ايجاد مراكز الاقتراع للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الايرانية بدورتها الرابعة عشرة في العراق.

وقالت السفارة الايرانية في بيان انه تم تحديد 6 دوائر انتخابية بالمدن العراقية وهي: بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف والبصرة واربيل والسليمانية.

واضافت انه تم اجمالا وضع 14 صندوق اقتراع ثابتا و 10 صناديق متنقلة ليصل عدد صناديق الاقتراع لجولة الاعادة للانتخابات الرئاسية الايرانية في العراق الى 24 صندوقا.

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