شاهد.. قادة بجيش الاحتلال يكشفون عن حال جنودهم بعد 7 أكتوبر

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شهداء وجرحى جدد، مع دخول العدوان على غزة يومه الثاني والسبعين بعد المئتين، ومواصلة استهداف المدنيين العزل بمختلف مناطق القطاع.

ومنذ الساعات الأولى من فجر اليوم، انتشلت طواقم الدفاع المدني بغزة شهداء ونقلت أكثر من ثمانية عشر اصابة من منزل عائلة 'زينو'، الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي في حي الدرج.

ميدانيا شهد القطاع معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال بأكثر من محور، حيث أعلنت كتائب القسام تدمير دبابتين برفح وقصف قوات الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة، الذي تواصل قوات الاحتلال توغلها فيه لليوم السابع على التوالي، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف.

وتمكنت المقاومة من استهداف مقر قيادة عمليات قوات الاحتلال المتوغلة في الحي بالأسلحة المناسبة، مما أدى إلى إيقاع عدد من أفراد الموقع بين قتيل وجريح. كما قصفت المقاومة تحشدات قوات الاحتلال بقذائف الهاون عند تل المنطار شرقي الشجاعية.

في المقابل أعلن جيش الاحتلال إصابة ثلاثة وعشرين عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. من بينهم ضابط وجندي وإصابة ثلاثة آخرين في هجومين بشمال القطاع الليلة الماضية.

هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن أربع قادة لكتائب عسكرية تعمل في غزة قولهم، إن هناك حالة إنهاك بين الجنود بسبب الخدمة المتواصلة منذ تسعة أشهر.

وفي خانيونس، يواصل آلاف الفلسطينيين النزوح من مناطق شرقي خان يونس إلى منطقة المواصي غربي المدينة نتيجة استهداف الاحتلال لهذه المناطق، رغم أن منطقة المواصي ليست آمنة للنازحين.

بالنسبة للأوضاع الانسانية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن العدوان المستمر على قطاع غزة أخرج غالبية المستشفيات عن الخدمة، وأن قرابة مليوني فلسطيني نزحوا من مناطقهم وأوضاعهم تزداد مأساوية، وأن مئات الالاف يقطنون المناطق المهددة بالإخلاء في خانيونس ورفح، كما أنهم مهددون بالإصابة بوباء الكوليرا جراء تلوث مياه الشرب. والأسوء من ذلك، أن ستة وتسعين بالمئة من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ومهددون بالموت من المجاعة.