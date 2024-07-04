فيديو خاص حول تفاصيل قمة شنغهاي في كازاخستان

العالم - خاص بالعالم

تستضيف كازاخستان اليوم قمة شانغهاي في ظل تطورات جيوسياسية واقتصادية عالمية متسارعة، وتصاعد التوترات والتحديات التي تتطلب تنسيقا وتعاونا إقليميا ودوليا و تسعى القمة لتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية المستدامة، وتطوير دور المنظمة للتعاون المثمر بين دولها.



تحت شعار تعزيز الحوار متعدد الأطراف - السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين الامر افتتحت القمة اعمالها حيث اكد الرئيس الايراني بالانابة محمد مخبر في كلمته ضرورة استثمار الفرص التي تملكها دول المنظمة لرفاهية.



وعلى هامش القمة التقى مخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشمل اللقاء الحديث عن اتفاق تعاون ثنائي شامل يعكس 'الانتعاش غير المسبوق' في العلاقات الثنائية.

وتناقش القمة 20 وثيقة اقتصادية وأمنية تشمل إعلان أستانا ومبادرات المنظمة للوحدة العالمية والسلام والاستقرار العادلين، وخارطة طريق لتعزيز التعاون مع شركاء الحوار في المنظمة بالاضافة الى قضية فلسطين العدوان على غزة حيث اكد البيان الختامي لقمة قادة دول المنظمة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتكثيف الجهود لتحقيق السلام.

وقد اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل المحاولات الأمريكية المنفردة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



المنظمة التي تضم اليوم دولا تمثل نحو 60 بالمئة من مساحة أوراسيا، وحوالي نصف سكان العالم تقريبا تستأثر بأكثر من 20 بالمئة من الناتج الاقتصادي عالميا.

وشهدت التجارة بين الدول الأعضاء نموا كبيرا خلال العقدين الماضيين، حيث اقترب حجم التبادل التجاري بينها من 500 مليار دولار في نهاية عام 2022، وفقا للأمين العام للمنظمة.