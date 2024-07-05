الرئيس الروسي يحدد شروط بلاده لإنهاء الازمة في أوكرانيا

العالم – خاص بالعالم

بوتين أعلن أنه أجرى محادثات 'صريحة ومفيدة' مع أوربان تطرقت إلى سبل معالجة الأزمة' في أوكرانيا مؤكدا أن أبلغ رئيس الوزراء المجري بشروط بلاده من أجل إنهاء الأزمة الحالية، شروط تتمثل بسحب كييف لقواتها من المناطق الأربعة التي تطالب بها موسكو



وقال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي:"إن هذه الشروط هي الانسحاب الكامل لجميع الجنود الأوكرانيين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومن منطقتي زابوريجيا وخيرسون'".



وكان الرئيس الروسي قد أكد في وقت سابق أن أن بلاده تنظر بجدية بالغة إلى التصريحات التي أطلقها دونالد ترامب وأعلن فيها مراراً أنه سيوقف سريعاً النزاع بين كييف وموسكو في حال إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وفي المواقف ،ندد الاتحاد الأوروبي بزيارة رئيس الوزراء المجري الى موسكو التي قال إنها تهدد بإضعاف موقف التكتل من الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أنه لم يمنحه أي تفويض لإجرائها.

بدورته صرَّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرج، بأنَّ رئيس وزراء المجر، لا يمثل الحلف في روسيا.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن زيارة رئيس وزراء المجر إلى روسيا لم تنسق مع كييف كما دعت لعدم إجراء محادثات بشأن السلام من دون مشاركتها.

وبسبب استمرار الازمة في اوكرانيا، سجل ارتفاع جديد لسعر الغاز الطبيعي في أوروبا ، فيما يؤكد مراقبون ان الامدادات الواردة من روسيا قد تتأثر بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على قطاع الطاقة الروسية.

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