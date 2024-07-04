قادة "شنغهاي للتعاون" يدعون لوقف إطلاق النار في غزة

العالم _ آسيا والباسفيك

وعبّر قادة الدول في البيان الختامي لقمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في أستانا عن قلق دولهم لاستمرار الحرب في غزة مؤكدين أن الحل الوحيد يكمن في التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.

وأدانت دول المنظمة بشدة الأعمال التي أدت إلى وقوع الضحايا بين المدنيين في قطاع غزة.

يذكر انه انطلقت امس الأربعاء، أعمال قمة منظمة شنغهاى للتعاون في العاصمة الكازاخية أستانا ويشارك القائم بأعمال الرئيس الايراني، "محمد مخبر" في القمة ممثلا عن الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واستضافت كازاخستان اليوم وغدا أعمال الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس رؤساء دول "منظمة شنغهاي للتعاون"، وتعقد أعمال القمة بمشاركة دول عديدة من بينها ايران وروسيا والصين والهند وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة.