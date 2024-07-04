شاهد.. حرب غزة حاضرة في مشهد الإنتخابات العامة البريطانية

العالم – خاص بالعالم

تشهد المملكة المتحدة أول انتخابات تشريعية في بريطانيا منذ العدوان على غزة محملةً بأهمية خاصة، حيث أصبحت مواقف المرشحين من فلسطين معيارًا للحكم على إنسانيتهم ومدى التزامهم بالعدل وحقوق الإنسان.

ورغم تأييد الجالية العربية والاسلامية لنحو 400 مرشح، إلا أن توقعات الفوز لا تتعدى العشرات بسبب نظام الانتخاب البريطاني الذي يعتمد على الصوت الواحد لكل دائرة، مما يجعل الفوز للأكثر حصولًا على الأصوات في كل منطقة.

تسعى الانتخابات لتعزيز اندماج العرب والمسلمين في الحياة العامة والسياسة البريطانية، وتقليل نسب العزوف عن الانتخابات. كما تهدف لتأسيس حضور قوي ومستدام في المشهد الانتخابي والسياسي مستقبلاً.

وقال كير ستارمر رئيس حزب العمال:" القتال من اجل كل صوت هو فرصة لا تصدق لإحداث تغيير في جميع انحاء المملكة المتحدة".

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