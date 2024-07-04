مخبر: العلاقات بين إيران والصين استراتيجية

العالم – إيران

وجاء تصريح مخبر خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، المنعقدة في العاصمة الكازاخستانية آستانة.

وقال مخبر إن قادة البلدين لديهما الإرادة والعزيمة الجادة لاستمرار توسيع التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة.

أما الرئيس الصيني شي جين بينغ فقد أكد في اللقاء أن سياسة بلاده قائمة على توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا تتأثر بالعوامل الخارجية.

وكان مخبر قد التقى في وقت سابق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا على هامش قمة شنغهاي.

وقال في اللقاء إن العلاقات الاستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي قد تحدت النظام غير العادل القائم على الأحادية القطبية.

وتقام الدورة الـ24 لمؤتمر قمة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة الكازاخستانية آستانة.