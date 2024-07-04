معاهدة التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا في مراحلها النهائية

العالم – إيران

وأضاف ددوف: نسعى للتوقيع على معاهدة التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا في المستقبل المنظور.

وأعرب عن تمنياته باستمرار المسار الذي سلكه الرئيس الشهيد رئيسي لتعزيز التواصل بين البلدين.

وأكد أنه مع التوقيع على هذه المعاهدة، فإن البلدين سيشهدان زيادة في تداول السلع بينهما.

وفي معرض إشارته إلى اهمية محافظة إصفهان في تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا قال السفير الروسي إن صادرات منتجات إصفهان إلى روسيا خلال الشهرين الأولين من السنة الإيرانية الحالية تجاوزت المليون دولار أي بزيادة خمسة أضعاف عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال إن إصفهان تمثل وجهة سياحية جيدة للمواطنين الروس، موضحا: إننا شهدنا زيادة بنسبة الضعفين في تبادل السياح بين البلدين.