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إيران جاهزة لتأسيس مؤسسة مالية مشتركة مع الدول الأعضاء في بريكس

إيران جاهزة لتأسيس مؤسسة مالية مشتركة مع الدول الأعضاء في بريكس
الخميس ٠٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس البنك المركزي الإيراني محمدرضا فرزين على ضرورة توسيع التعاون المصرفي بين إيران وروسيا والإفادة من إمكانات وقدرات المنظمات الإقليمية والعملات المحلية لتفادي العقوبات الظالمة وهيمنة الدولار على التبادل التجاري الدولي داعيا إلى تشكيل مؤسسة تشبه FATF بين الدول الأعضاء في بريكس.

العالم إيران

وأضاف فرزين الذي يزور روسيا اليوم الخميس أمام المؤتمر المالي الروسي إنه يتم حاليا مراعاة جميع القواعد المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال بما يتطابق مع القوانين الدولية في إيران موضحا أن إيجاد مؤسسة تشبه FATF بين أعضاء بريكس يشكل فرصة جيدة للغاية لتوسيع التعاون المصرفي بين هذه الدول.

وانتقد فرزين في المؤتمرالذي شاركت فيه رئيسة البنك المركزي الروسي، التعاطي السياسي لمجموعة FATF مع إيران وروسيا وقال: نظرا إلى إقامة اجتماع بريكس برئاسة روسيا، فإن إيران جاهزة لوضع جميع قدراتها وإمكاناتها بتصرف روسيا للمضي قدما بالاقتراحات المشتركة بشأن توسيع أنشطة بريكس وإيجاد نظام مالي جديد من قبل الدول الأعضاء.

وأكد فرزين أن إرادة قادة البلدين للإفادة من العملات المحلية في التبادل التجاري جادة، موضحا: إن استطعنا الإفادة من الروبل واليوان والدرهم والريال في التبادل بين روسيا وإيران و الصين وسائر الدول، فسيتم إزالة عقبة كبيرة أمام التجارة بين هذه البلدان ويسهم ذلك في تعزيز التواصل بينها.

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