نتنياهو يقر إرسال وفد للقاهرة لبحث تفاصيل صفقة التبادل

العالم - الاحتلال

وقال المسؤول: "أعاد رئيس الوزراء نتنياهو التأكيد على أن الحرب ستنتهي فقط بعد تحقيق الأهداف كافة وليس قبل ذلك بدقيقة".

وقال المصدر المطلع على المفاوضات إن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن رد حماس الأخير سيمكن الطرفين من الدخول في تفاصيل مفاوضات للتوصل إلى اتفاق.

وأكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لـCNN الخميس أن نتنياهو سيتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق الخميس. وقال مسؤول أمريكي الاثنين إن بايدن ونتنياهو سيناقشان مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية هناك تفاؤل في الكيان الإسرائيلي، واعتقاد بأن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أمر ممكن - لكن ذلك لن يحدث ببساطة.

وفي اليوم التالي لرد حماس على اقتراح الصفقة ، الذي وصفته مصادر مختلفة بأنه "الأفضل حتى الآن"، وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إرسال الوفد المفاوض بخصوص الأسرى.

ووفقا لتقارير مختلفة، تنقسم الصفقة إلى ثلاث مراحل مختلفة - في المرحلة "أ"، والتي ستستمر لمدة ستة أسابيع، سيتم إطلاق سراح جميع الأسيرات، إلى جانب كبار السن والمرضى.

أثناء تنفيذ هذه المرحلة، التي من المتوقع أن يتم فيها إطلاق سراح 33 اسيرا حيًا وميتًا، سيتم إجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة - التي طالبت حماس حتى الآن بأن تتضمن انسحابًا كاملاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة،

وترفض تل ابيب حتى الآن إطلاق سراح بقية الاسرى الأحياء. وفي هاتين المرحلتين، سيتم إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وتوضح تل ابيب أن هذا ليس اتفاقا "مثاليا"، لكن مصادر مطلعة على الأمر قالت إن "القضايا الرئيسية خلفنا. المفاوضات الآن تدور حول التفاصيل وليس حول المبادئ، لأننا اتفقنا بالفعل على المبادئ". "

وتجدر الإشارة إلى أن الفرق تقوم بصياغة إجابة حماس التي جاءت باللغتين العربية والعبرية، للتأكد من عدم وجود أي حيل أو حيل.