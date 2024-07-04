مقتل نائب قائد سرية في الجيش الاسرائيلي

العالم - لبنان

وقد أكد الجيش الإسرائيلي مقتل الرائد في الاحتياط إيتاي جالاه (38 عاما)، من رمات غان، نائب قائد السرية في الوحدة 8679، الذي سقط أثناء القتال في الشمال".

وكان "حزب الله" قد أعلن اليوم الخميس استهداف مواقع عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في الجولان بأكثر من 200 صاروخ، ردا على اغتيال القيادي الشهيد محمد نعمة ناصر، مسؤول وحدة "عزيز" في "حزب الله".

كما أدى هذا القصف إلى اشتعال الحرائق في عدد من المواقع في الجولان السوري المحتل.

ونشرت مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية ثكنات وقواعد تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل وشمال فلسطين المحتلة.

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وتمت الإشارة إلى أن هذا الهجوم الصاروخي هو الأكبر والأعنف منذ اغتيال القائد في "حزب الله" طالب سامي عبد الله، "الحاج أبو طالب" في الحادي عشر من الشهر الفائت.

وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر 678 عسكريا، بينهم ضباط وجنود.