حماس: نأمل نجاح مساعي التهدئة وإلزام كيان الاحتلال بما يُتفق عليه

العالم - فلسطين

وأوضح طه في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن "هذه المداولات والأفكار، تخدم قضايا شعبنا الوطنية، الذي يتعرّض لأبشع صور حرب الإبادة الجماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي ما يزال يمارس سياسة المراوغة والمماطلة".

وتابع المتحدث باسم حركة حماس: "بالنسبة إلى كل المساعي والجهود التي تبذل من أجل الحلّ، نأمل أن تتخذ هذه الأفكار والمداولات، طريقها نحو النجاح والتنفيذ، وإلزام الجانب الإسرائيلي بما يتم التوافق عليه". جاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعقد اجتماعاً أمنياً، بعد اجتماع "الكابينت" لتحديد تفويض الوفد الإسرائيلي المفاوض، لبحث ردّ حركة حماس على اقتراح يتضمن اتفاقاً على وقف إطلاق النار في غزّة وإطلاق سراح المحتجزين، وسط تصريحات إسرائيلية "إيجابية" بأن المقترح بصيغته التي قدمتها حركة حماس قد يكون فرصة لإنجاز الصفقة.

وكشفت حركة حماس، في بيان لها، بعد إعلان الموساد تلقّيه مقترح الحركة، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالات مع الوسطاء في قطر ومصر حول أفكار تتداولها الحركة معهم للتوصل إلى اتفاق ينهي حرب غزة. وأضاف البيان أن هنية تواصل أيضاً مع المسؤولين الأتراك بشأن التطورات الأخيرة. وأوضحت الحركة أنها "تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت شبكة "سي أن أن" عن مصدر "إسرائيلي" مطلع على مفاوضات وقف الحرب في غزة، قوله إن حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي على وشك التوصل إلى اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وقال المصدر للقناة إن المسؤولين "الإسرائيليين" يعتقدون أن ردّ حماس الأخير سيمكن الطرفين من الدخول في مفاوضات تفصيلية للتوصل إلى اتفاق.

وفي السياق نفسه، قال مصدر سياسي للقناة "الإسرائيلية" (12) الأربعاء إنه "حتى لو ردت حماس بشكل إيجابي، فإن المفاوضات ستستغرق وقتاً طويلاً". وقال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال لقاء مع عائلات المحتجزين "الإسرائيليين"، ليل الأربعاء الخميس: "نحن أقرب إلى الصفقة من أي وقت مضى".

وقال جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" في بيان له، مساء الأربعاء، إن كيان الاحتلال يدرس ردّ حركة حماس على اقتراح يتضمن اتفاقاً على وقف إطلاق النار في غزّة وإطلاق سراح الاسرى.