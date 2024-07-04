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تعزيز التواصل الثقافي، سبيل لتوسيع السياحة بين إيران وماليزيا

تعزيز التواصل الثقافي، سبيل لتوسيع السياحة بين إيران وماليزيا
الخميس ٠٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزير التراث الثقافي والسياحة والمشغولات اليدوية لشؤون السياحة الإيراني إن اقامة الإحداث والفعاليات الثقافية تمهد لتوسيع العلاقات السياحية بين إيران وماليزيا.

العالم إيران

وقال علي أصغر شالبافان لدى لقائه مساعد وزارة السياحة والفن والثقافة الماليزي فردوس أكبرخان، والذي تم في كوالالامبور، إن اقامة معارض للمشغولات اليدوية والأطعمة والتقاليد والعادات والأحداث التخصصية يمكن أن يساهم في تعرف إيران وماليزيا على أحدهما الآخر.

ودعا إلى الاهتمام بتسيير رحلات جوية مباشرة بين إيران وماليزيا وإدراجها في مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين.

أما المسؤول الماليزي فقد أشار إلى إقامة فعالية "رود شو ایران" (road show) في ماليزيا بهدف التعريف بالإمكانات السياحية لإيران معتبرا أن إيران تشكل وجهة جذابة للماليزيين.

وقال أكبرخان إن الاهتمام بالسوق الإيرانية يشكل أحد الإجراءات الخاصة خلال العام الجاري بالنسبة لبلاده.

وتقرر في ختام اللقاء التركيز على النقاط الأساسية لتوسيع العلاقات السياحية بين إيران وماليزيا في إطار مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.

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