فيديو خاص: دبلوماسي ايراني يتحدث عن الانتخابات، من يدعم؟ جليلي أم بزشكيان!!

العالم - ايران تنتخب

واضاف هذا الدبلوماسي الايراني المخضرم: بالاضافة الى الظروف التي تمر بها ايران والاقليم والعالم، فإن رئيس الجمهورية الاسلامية وبصفته رئيسا للسلطة التنفيذية خصص له الدستور الايراني فصلا كاملا من فصوله الـ 14 ، وهو الشخصية الثانبة في النظام بعد القائد، وهو الشخصية الرسمية على المستوى الدولي وتقع على عاتقه تنفيذ القوانين في البلاد، ويشكل الحكومة ويرأسها.

واعتبر بهرامي ان العالم يتجه الى تعدد الاقطاب، وهناك اقطابا وقوى صاعدة في العالم مثل الصين وروسيا والجمهورية الاسلامية، وهذا التغيير يجعل من دور ايران مصيريا في النظام العالمي الجديد نظرا الى افول الهيمنة الاميركية في المنطقة وظهور محور المقاومة الذي شكل اقتدارا وقوة لايران ودول محور المقاومة.

واكد السفير الايراني السابق لدى جمهورية اذربيجان محمد باقر بهرامي ان دور الرئيس الايراني حساس جدا في القضايا الاقليمية والدولية، والشعب هو من يقرر مصيره عبر الانتخابات، وقد جرب الشعب انتخاب حكومات من التيارين الاصلاحي والمحافظ ومر بتجارب مرة وحلوة على مختلف الصعد.

للمزيد شاهدوا الفيديو ...