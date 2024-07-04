بريطانيا.. نتائج غير رسمية تكشف عن انتصار ساحق لحزب "العمال" في الانتخابات البرلمانية

العالم-اوروبا

ووفقا لبيانات من استطلاع رأي أعدته القنوات التلفزيونية الثلاث الرائدة في البلاد وتم توزيعه في لحظة إغلاق مراكز الاقتراع وانتهاء الانتخابات عند الساعة 22:00، يتقدم حزب العمال المعارض في بريطانيا بثقة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد.

وبحسب هذه البيانات: "حصل حزب العمال بزعامة كير ستارمر على 410 مقاعد في البرلمان الجديد، ويتعرض حزب المحافظين الحاكم لهزيمة كبيرة، إذ يحصل على 131 مقعدا، وهو أقل بـ 234 مقعدا عما حصل عليه في الانتخابات الأخيرة عام 2019".

وفي المركز الثالث، بحسب استطلاع الرأي، جاء حزب الديمقراطيين الليبراليين (61 مقعدا)، يليه حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي اليميني (13)، والحزب الوطني الاسكتلندي (10)، وحزب الخضر (2)، وأحزاب أخرى والمستقلون (23).

وبهذه النتائج يحقق حزب "العمال" البريطاني انتصارا ساحقا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس، لينهي بذلك 14 عاما متتالية من حكم "المحافظين" ويفتح أبواب داونينغ ستريت أمام زعيمه كير ستارمر، بحسب ما أظهر استطلاع لآراء المقترعين.