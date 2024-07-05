مخبر: استعرضنا في استانا طاقات إيران للتعاون مع أعضاء منظمة شنغهاي

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وأوضح محمد مخبر، في تصريح له مساء الخميس، لدى عودته من القمة الـ24 لمنظمة شنغهاي للتعاون، نتائج وإنجازات زيارته إلى كازاخستان، لافتاً إلى أن هذا هو أول ظهور للجمهورية الإسلامية الإيرانية كعضو رسمي في المنظمة.

وقال الرئيس الايراني بالوكالة: إن عضوية إيران الرسمية في منظمة شنغهاي هي تراث الراحل الشهيد رئيسي العزيز، وقد اكد قادة الدول الذين التقيتهم على الدور المؤثر للرئيس الشهيد في تعزيز علاقات إيران الإقليمية مع دول الجوار والمنطقة.

وأشار مخبر إلى الاجتماع الرئيسي لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وقال: في هذا الاجتماع طرحنا مقترحات مختلفة، بما في ذلك إنشاء بنك وعملة مشتركة وإلتخلي عن الدولار، وكذلك تطرقنا الى ضرورة أن يهتم قادة الدول الأعضاء بما يحدث في غزة من مآسي وأكدنا على ضرورة التدخل لوقف هذه الجرائم وإغاثة سكان القطاع.

واشار الى انه تطرق إلى طاقات وقدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التعاون والتفاعل مع الأعضاء الآخرين في منظمة شنغهاي، وقال ان اجتماع "شنغهاي بلس" ايضا شهد تناول العديد من القضايا المتعلقة بالأمن والتفاعلات الدولية كما أثيرت مسألة مكافحة الأحادية، فضلا عن قدرات الدول الأعضاء على التعاون الاقتصادي.

وتطرق الرئيس الايراني بالوكالة أيضًا إلى لقائه رئيسي روسيا والصين، وقال: خلال اللقاء مع الرئيس الروسي، ناقشنا بالتفصيل جميع القضايا التي بيننا واتخذنا قرارات جيدة بشانها وتم اعتماد التعاون، بما في ذلك في مجال نقل الغاز، وتقرر متابعة هذه القضايا بجدية أكبر.

وأشار مخبر الى انه تم خلال لقائه الرئيس الصيني أيضًا استعراض القضايا الثنائية وتقرر متابعة التعاون الحالي والتعاون الذي يمكن تنفيذه وفقًا للقدرات الموجودة، بجدية من قبل قادة البلدين.