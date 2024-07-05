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كنعاني: علينا جميعا الحضور عند صناديق الاقتراع من أجل تكريس اقتدار إيران العزيزة

كنعاني: علينا جميعا الحضور عند صناديق الاقتراع من أجل تكريس اقتدار إيران العزيزة
الجمعة ٠٥ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ان المشاركة القصوى في الانتخابات الرئاسية، ستقطع ألسنة المتطاولين وتخيب آمال الأعداء وتكرس اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الساحتين الإقليمية والدولية.

العالم - ايران

وقال كنعاني، في رسالة مساء الخميس عشية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة ان المشاركة القصوى في الانتخابات الرئاسية، ستقطع ألسنة المتطاولين وتخيب آمال الأعداء وتكرس اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف: فلنذهب جميعاً إلى صناديق الاقتراع من أجل تكريس اقتدار إيران العزيزة في العالم.

ومن المقرر ان تنطلق في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لانتخاب الرئيس الجديد من بين المرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي.

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